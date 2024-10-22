Він підкреслив, що початкова мотивація, яка спонукає людину приєднатися до війська, є важливим фактором, але її ефект зазвичай є короткостроковим.

Війна продовжується, а деякі бійці на фронті без ротації знаходяться з перших днів вторгнення рф - тому серед бійців ЗСУ дедалі частіше спостерігається виснаження та демотивація.

Про це заявив захисник 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Ярослав Галас. Крім того, впливає і ситуація на фронті.

Він підкреслив, що початкова мотивація, яка спонукає людину приєднатися до війська, є важливим фактором, але її ефект зазвичай є короткостроковим.

"Початкова мотивація — це лише поштовх. Далі, коли боєць опиняється на передовій, починаються реалії, де мотивація може швидко зникнути. Тоді на перше місце виходить розуміння, що служба — це робота, важка і небезпечна, але необхідна", — поділився Галас.

Захисник 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Ярослав Галас пояснив, що коли військовий сприймає службу як буденну роботу, стає легше. Тобто поступово військовий починає цінувати те, чого раніше не помічав: товариші, які стоять поряд, і прямі, чесні відносини без зайвих прикрас.

Військовий зазначив, що найбільшим джерелом підтримки для військових залишаються їхні рідні. Обговорюючи проблему демобілізації, він акцентував на критичному дефіциті нових бійців, які могли б замінити тих, хто перебуває на фронті з самого початку війни. Основною проблемою він називає страх перед смертю та невизначеність строків служби.

"Мобілізаційний резерв є, але мотивованих добровольців більше немає. Чоловіки не хочуть йти на фронт, і їх можна зрозуміти. Якби люди знали, що служба обмежена річним контрактом з навчанням і відпусткою, багато хто пішов би добровільно. А зараз відсутність чітких строків лише підсилює опір мобілізації", — додав Галас.

Джерело: Суспільне.

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