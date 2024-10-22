Війна продовжується, а деякі бійці на фронті без ротації знаходяться з перших днів вторгнення рф - тому серед бійців ЗСУ дедалі частіше спостерігається виснаження та демотивація.

Про це заявив захисник 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Ярослав Галас. Крім того, впливає і ситуація на фронті.

війна, все, фронт

Він підкреслив, що початкова мотивація, яка спонукає людину приєднатися до війська, є важливим фактором, але її ефект зазвичай є короткостроковим.

"Початкова мотивація — це лише поштовх. Далі, коли боєць опиняється на передовій, починаються реалії, де мотивація може швидко зникнути. Тоді на перше місце виходить розуміння, що служба — це робота, важка і небезпечна, але необхідна", — поділився Галас.

Захисник 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Ярослав Галас пояснив, що коли військовий сприймає службу як буденну роботу, стає легше. Тобто поступово військовий починає цінувати те, чого раніше не помічав: товариші, які стоять поряд, і прямі, чесні відносини без зайвих прикрас.

фронт, війна, ЗСУ

Військовий зазначив, що найбільшим джерелом підтримки для військових залишаються їхні рідні. Обговорюючи проблему демобілізації, він акцентував на критичному дефіциті нових бійців, які могли б замінити тих, хто перебуває на фронті з самого початку війни. Основною проблемою він називає страх перед смертю та невизначеність строків служби.

"Мобілізаційний резерв є, але мотивованих добровольців більше немає. Чоловіки не хочуть йти на фронт, і їх можна зрозуміти. Якби люди знали, що служба обмежена річним контрактом з навчанням і відпусткою, багато хто пішов би добровільно. А зараз відсутність чітких строків лише підсилює опір мобілізації", — додав Галас.

Джерело: Суспільне.

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