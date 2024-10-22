Он подчеркнул, что начальная мотивация, которая побуждает человека присоединиться к войску, является важным фактором, но его эффект обычно краткосрочен.

Война продолжается, а некоторые бойцы на фронте без ротации находятся с первых дней вторжения РФ - поэтому среди бойцов ВСУ все чаще наблюдается истощение и демотивация.

Об этом заявил защитник 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Ярослав Галас. Кроме того, влияет и ситуация на фронте.

Он подчеркнул, что начальная мотивация, которая побуждает человека присоединиться к войску, является важным фактором, но его эффект обычно краткосрочен.

"Начальная мотивация — это лишь толчок. Дальше, когда боец ​​оказывается на передовой, начинаются реалии, где мотивация может быстро исчезнуть. Тогда на первое место выходит понимание, что служба — это работа, тяжелая и опасная, но необходимая", — поделился Галас.

Защитник 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Ярослав Галас объяснил, что когда военный воспринимает службу как обыденную работу, становится легче. То есть постепенно военный начинает ценить то, чего раньше не замечал: рядом стоящие товарищи и прямые, честные отношения без лишних украшений.

Военный отметил, что самым большим источником поддержки для военных остаются их родные. Обсуждая проблему демобилизации, он акцентировал внимание на критическом дефиците новых бойцов, которые могли бы заменить тех, кто находится на фронте с самого начала войны. Основной проблемой он называет страх перед смертью и неопределенность сроков службы.

"Мобилизационный резерв есть, но мотивированных добровольцев больше нет. Мужчины не хотят идти на фронт, и их можно понять. Если бы люди знали, что служба ограничена годовым контрактом с учебой и отпуском, многие ушли бы добровольно. А сейчас отсутствие четких сроков только усиливает сопротивление мобилизации", - добавил Галас.

Источник: Суспільне.

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