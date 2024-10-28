«Ти така красива, а я без ніг», — сказав Юрій. Ніна, його дружина, відповіла: "Не хвилюйся, ще станцюємо".

Ця історія належить подружжю ветеранів з Павлограда, і поділилися вони нею із журналістами Суспільного.

Ніна та Юрій, які разом з жовтня 2021 року, пережили чимало випробувань. Ніна служила в Нацгвардії, а Юрій працював на шахті, поки не пішов на фронт після початку війни 24 лютого 2022 року. Під час оборони на Херсонському напрямку Юрій зазнав серйозного поранення — внаслідок вибуху скинутого з дрона боєприпасу втратив ноги. Його стан був критичним, і він пережив три клінічні смерті, проте завжди поряд була його дружина.

Юрій працював машиністом електровоза до того, як пішов служити артилеристом, заряджаючи гармати. Він воював на Херсонщині, Донеччині та Харківщині. Пам'ятає момент, коли стався вибух: "Я бачив яскравий спалах, потім відчув, як підкидає у повітря, а потім — сильний удар об землю. Коли відкрив очі, зрозумів, що не можу встати. Почав повзти і кликати побратимів. Вони швидко прибігли, наклали турнікети і відвезли мене в лікарню, де я і зрозумів, що втратив ноги», — поділився спогадами військовий.

Ніна відчула, що з Юрієм сталося щось погане, що підтвердив і його командир. "Я все залишила і поїхала до нього. У лікарні передили: "Тепер ви — його підтримка. І не плачте, бо якщо ви заплачете, я вас вижену". Я зібралася і зайшла. Коли Юрій прокинувся після наркозу, сказав: "Ти така гарна, а я без ніг". Я відповіла: "Не біда, ще станцюємо", — згадує Ніна.

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