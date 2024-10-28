«Ты такая красивая, а я без ног», – сказал Юрий. Нина, его жена , ответила: "Не волнуйся, еще станцуем".

Эта история принадлежит супругам ветеранов из Павлограда, и поделились они ею с журналистами Общественного.

Нина и Юрий, вместе с октября 2021 года, пережили немало испытаний. Нина служила в Нацгвардии, а Юрий работал на шахте, пока не ушел на фронт после начала войны 24 февраля 2022 года. Во время обороны на Херсонском направлении Юрий получил серьезное ранение — в результате взрыва сброшенного с дрона боеприпаса потерял ноги. Его состояние было критическим, и он пережил три клинические смерти, однако всегда рядом была его жена.

Юрий работал машинистом электровоза до того, как пошел служить артиллеристом, заряжая пушки. Он воевал в Херсонской, Донецкой и Харьковской областях. Помнит момент, когда произошел взрыв: "Я видел яркую вспышку, потом почувствовал, как подбрасывает в воздух, а потом сильный удар о землю. Когда открыл глаза, понял, что не могу встать. Начал ползти и звать собратьев. Они быстро прибежали, наложили турникеты и отвезли меня в больницу, где я понял, что потерял ноги», — поделился воспоминаниями военный.

Нина почувствовала, что с Юрием случилось нечто плохое, что подтвердил и его командир. "Я все оставила и поехала к нему. В больнице передали: "Теперь вы - его поддержка. И не плачьте, потому что если вы заплачете, я вас выгоню". Я собралась и зашла. Когда Юрий проснулся после наркоза, сказал: "Ты такая красивая, а я без ног". Я ответила: "Не беда, еще станцуем", — вспоминает Нина.

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