Українець, як батько трьох дітей, мав право на відстрочку від призову, що підтверджується документами.

ТЦК відмовив у наданні відстрочки колишньому військовослужбовцю, батькові трьох неповнолітніх дітей, через те, що його дані не були перенесені до реєстру "Оберіг".

Про це йдеться у профльному виданню "Судова-юридична газета".

У травні 2023 року військовослужбовця звільнили зі служби ЗСУ на підставі статті 23 Закону про мобілізацію, оскільки він має на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років. Запис про те, що він не підлягає призову під час мобілізації, внесений до його військового квитка.

"Згідно з посвідченням, виданим управлінням праці та соціального захисту населення 17 травня 2019 року, він є багатодітним батьком. Також, за довідкою сільради, діти проживають разом з ним і перебувають на його утриманні", — зазначає Судово-юридична газета.

Чоловік став на облік у ТЦК 25 травня 2023 року. Проте 12 травня 2024 року, на зупинці при в’їзді в місто Ізмаїл, він отримав зауваження від представника військової комісії, оскільки в системі "Оберіг" не було інформації про його відстрочку.

Відреагувавши на це, 15 травня 2024 року колишній військовослужбовець подав до ТЦК заяву та документи, що підтверджують його право на відстрочку.

"Після цього, 1 червня, позивач отримав телефонний дзвінок із запрошенням до ТЦК для оновлення облікових даних та написання заяви про надання відстрочки, хоча відстрочка вже була видана ТЦК, що підтверджується записом із печатками та підписом у військовому квитку", — повідомляє Судово-юридична газета.

Однак 19 червня 2024 року ТЦК повідомив колишньому військовослужбовцю, що він не має права на відстрочку, оскільки не надав свідоцтв про народження дітей (трьох і більше) із підтвердженням його батьківства.

Чоловік звернувся до суду з позовом, в якому просив зобов’язати ТЦК повторно розглянути його заяву та визнати дії комісії протиправними.

14 жовтня 2024 року Одеський окружний адміністративний суд розглянув справу №420/25955/24 і постановив, що після подачі заяви та документів щодо відстрочки ТЦК мав зобов'язання розглянути це питання.

"Однак, за підсумками розгляду заяви позивача, відповідне рішення про надання відстрочки або відмову в її наданні прийнято не було. Лист від 29.06.2024 не є рішенням суб’єкта владних повноважень, яке породжує юридичні наслідки", — зазначає Судово-юридична газета.

Суд також звернув увагу на зміни, внесені Законом від 11 квітня 2024 року № 3633-IX про посилення мобілізації, який набрав чинності 18 травня 2024 року, зокрема, в статтю 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У цьому випадку позивач, як батько трьох дітей, мав право на відстрочку від призову, що підтверджується документами, зокрема наказом про звільнення від призову, виданим у 2023 році.

"З урахуванням встановлених обставин, суд вирішив задовольнити позов, визнати відмову ТЦК, оформлену листом від 29.06.2024, протиправною та зобов’язати ТЦК повторно розглянути заяву позивача і прийняти рішення про надання відстрочки відповідно до пункту 3 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в редакції, що діяла на момент подачі заяви, з урахуванням висновків суду, наведених у його рішенні,” — повідомляє Судово-юридична газета.

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