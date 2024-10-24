ТЦК отказал в предоставлении отсрочки бывшему военнослужащему, отцу троих несовершеннолетних детей, из-за того, что его данные не были перенесены в реестр "Оберег".

Об этом говорится в профильном издании "Судебно-юридическая газета".

В мае 2023 года военнослужащего уволили со службы ВСУ на основании статьи 23 Закона о мобилизации, поскольку он имеет на иждивении троих и более детей в возрасте до 18 лет. Запись о том, что он не подлежит призыву во время мобилизации, внесен в его военный билет.

"Согласно удостоверению, выданному управлением труда и социальной защиты населения 17 мая 2019 года, он является многодетным отцом. Также, по справке сельсовета, дети проживают вместе с ним и находятся на его содержании", — отмечает Судебно-юридическая газета.

Мужчина стал на учет в ТЦК 25 мая 2023 года. Однако 12 мая 2024 года, на остановке при въезде в Измаил, он получил замечания от представителя военной комиссии, поскольку в системе "Оберег" не было информации о его отсрочке.

Отреагировав на это, 15 мая 2024 бывший военнослужащий подал в ТЦК заявление и документы, подтверждающие его право на отсрочку.

"После этого, 1 июня, истец получил телефонный звонок с приглашением в ТЦК для обновления учетных данных и написания заявления о предоставлении отсрочки, хотя отсрочка уже была выдана ТЦК, что подтверждается записью с печатями и подписью в военном билете", - сообщает Судебно-юридическая. газета.

Однако 19 июня 2024 года ТЦК сообщил бывшему военнослужащему, что он не имеет права на отсрочку, поскольку не предоставил свидетельства о рождении детей (трех и более) с подтверждением его отцовства.

Муж обратился в суд с иском, в котором просил обязать ТЦК повторно рассмотреть его заявление и признать действия комиссии противоправными.

14 октября 2024 года Одесский окружной административный суд рассмотрел дело №420/25955/24 и постановил, что после подачи заявления и документов по отсрочке ТЦК обязан был рассмотреть этот вопрос.

"Однако, по итогам рассмотрения заявления истца, соответствующее решение о предоставлении отсрочки или отказе в ее предоставлении принято не было. Письмо от 29.06.2024 не является решением субъекта властных полномочий, которое порождает юридические последствия", — отмечает Судебно-юридическая газета.

Суд также обратил внимание на изменения, внесенные Законом от 11 апреля 2024 г. № 3633-IX об усилении мобилизации, вступившего в силу 18 мая 2024 г., в частности, в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В этом случае истец, как отец троих детей, имел право на отсрочку от призыва, что подтверждается документами, в частности, приказом об освобождении от призыва, выданным в 2023 году.

“С учетом установленных обстоятельств, суд решил удовлетворить иск, признать отказ ТЦК, оформленный письмом от 29.06.2024, противоправным и обязать ТЦК повторно рассмотреть заявление истца и принять решение о предоставлении отсрочки в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационную подготовку и мобилизацию» в редакции, действовавшей на момент подачи заявления, с учетом выводов суда, приведенных в его решении», - сообщает Судебно-юридическая газета.

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