Після ухвалення відповідних законодавчих змін банкам буде надано шість місяців для виконання нових вимог.

Нові вимоги є частиною директиви Євросоюзу, яку країна повинна виконати в рамках інтеграції до європейських стандартів, незважаючи на складні умови воєнного стану.

Цю інформацію містить меморандум, підписаний Україною з Міжнародним валютним фондом.

Так, Україна планує підвищити вимоги до мінімального статутного капіталу банків до 5 мільйонів євро, що створює ризики для десяти фінансових установ. У разі, якщо банки не зможуть знайти додаткові кошти для збільшення капіталу, їм можуть загрожувати закриття або реорганізація.

Наразі мінімальний розмір статутного капіталу банків в Україні складає 200 мільйонів гривень, що було затверджено сім років тому після тривалих переговорів із профільними асоціаціями малих банків. Однак нові вимоги, які становлять 5 мільйонів євро (близько 223,5 мільйона гривень за поточним курсом), значно перевищують чинний мінімум.

Після ухвалення відповідних законодавчих змін банкам буде надано шість місяців для виконання нових вимог.

За даними Національного банку України (НБУ), станом на 1 вересня 2024 року десять банків мають статутні капітали нижчі за цей поріг, що ставить їх у зону ризику. Зокрема, до цього списку потрапила "дочка" американського Citibank, яка має статутний капітал нижче 5 мільйонів євро.

Зокрема, банкам із меншими капіталами доведеться знайти додаткові інвестиції для збільшення статутного капіталу. Якщо акціонери цих банків не зможуть залучити необхідні кошти, це може призвести до закриття деяких структур або їхньої реорганізації.

Станом на 1 вересня 2024 року, за даними НБУ, до банків, які мають статутний капітал менший за 5 мільйонів євро (або 223,5 мільйона гривень за актуальним курсом), належать:

АТ "Сітібанк" – статутний капітал 200 мільйонів гривень;

АТ "Скайбанк" – статутний капітал 200 мільйонів гривень;

АТ "Банк Український капітал" – статутний капітал 200 мільйонів гривень;

Полікомбанк – статутний капітал 200 мільйонів гривень;

АТ "Банк ТРАСТ-КАПІТАЛ" – статутний капітал 210 мільйонів гривень;

АТ "БАНК "ПОРТАЛ" – статутний капітал 210 мільйонів гривень;

ПрАТ "Банк фамільний" – статутний капітал 200 мільйонів гривень;

АТ "Моторбанк" – статутний капітал 210 мільйонів гривень;

АТ "Оксі банк" – статутний капітал 200 мільйонів гривень.

Ці банки, разом із кількома іншими, потребуватим додаткового дофінансування для відповідності новим вимогам. Хоча для багатьох із них необхідні суми можуть бути відносно невеликими, все ж існують ризики для фінансових установ, які мають труднощі з залученням інвестицій, особливо в умовах війни.