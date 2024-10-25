После принятия соответствующих законодательных изменений банкам будут предоставлены шесть месяцев для выполнения новых требований.

Новые требования являются частью директивы Евросоюза, которую страна должна выполнить в рамках интеграции в европейские стандарты, несмотря на сложные условия военного положения.

Эта информация содержит меморандум, подписанный Украиной с Международным валютным фондом.

Украина планирует повысить требования к минимальному уставному капиталу банков до 5 миллионов евро, что создает риски для десяти финансовых учреждений. В случае если банки не смогут найти дополнительные средства для увеличения капитала, им могут угрожать закрытие или реорганизация.

Минимальный размер уставного капитала банков в Украине составляет 200 миллионов гривен, что было утверждено семь лет назад после длительных переговоров с профильными ассоциациями малых банков. Однако новые требования, составляющие 5 миллионов евро (около 223,5 миллиона гривен по текущему курсу), значительно превышают действующий минимум.

После принятия соответствующих законодательных изменений банкам будут предоставлены шесть месяцев для выполнения новых требований.

По данным Национального банка Украины (НБУ), по состоянию на 1 сентября 2024 года десять банков имеют уставные капиталы ниже этого порога, что ставит их в зону риска. В частности, в этот список попала "дочка" американского Citibank, имеющая уставный капитал ниже 5 миллионов евро.

В частности банкам с меньшими капиталами придется найти дополнительные инвестиции для увеличения уставного капитала. Если акционеры этих банков не могут привлечь необходимые средства, это может привести к закрытию некоторых структур или их реорганизации.

По состоянию на 1 сентября 2024 года, по данным НБУ, к банкам, имеющим уставный капитал менее 5 миллионов евро (или 223,5 миллиона гривен по актуальному курсу), относятся:

АО "Ситибанк" – уставный капитал 200 миллионов гривен;

АО "Скайбанк" – уставный капитал 200 миллионов гривен;

АО "Банк Украинский капитал" – уставный капитал 200 миллионов гривен;

Поликомбанк – уставный капитал 200 миллионов гривен;

АО "Банк ТРАСТ-КАПИТАЛ" – уставный капитал 210 миллионов гривен;

АО "БАНК "ПОРТАЛ" – уставный капитал 210 миллионов гривен;

ЧАО "Банк фамильный" – уставный капитал 200 миллионов гривен;

АО "Моторбанк" – уставный капитал 210 миллионов гривен;

АО "Окси банк" – уставный капитал 200 миллионов гривен.

Эти банки, вместе с несколькими другими, нуждаются в дополнительном дофинансировании для соответствия новым требованиям. Хотя для многих из них необходимые суммы могут быть относительно небольшими, все же существуют риски для финансовых учреждений, которые испытывают трудности с привлечением инвестиций, особенно в условиях войны.

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