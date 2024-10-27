Від молодих буряків до їстівних трав існує безліч дивовижних рослин , які можна вирощувати на підвіконні восени на підвіконні для врожаю взимку.
Які овочі посадити восени на підвіконні для врожаю взимку:
Молодий буряк. Буряк можна вирощувати в горщиках, щоб одержати врожай ніжних молодих коренеплодів.
Насівайте насіння на відстані близько 5 см один від одного на глибину близько 15 см. Засипте насіння зверху 3 см компосту.
Це кущове насіння, що означає, що з одного насіння, швидше за все, виросте кілька рослин на підвіконні, але проріджування рослин дозволить отримати більші коренеплоди.
Як тільки рослини виростуть до 3 см, видаліть всі рослини, крім однієї (щоб залишилося по одній рослині на насіння).
Дайте рослинам вирости до 5 см і приступайте до збирання врожаю.
Зелена цибуля – відмінний універсальний продукт. Ви можете нарізати стебла в салат, але ви також можете додавати квіти у страви для надання їм цибульного смаку.
Трави. Наповнені вітамінами, трави можуть прикрасити будь-яку страву та оживити просту миску пасти чи рису. Їх дуже легко вирощувати на підвіконні, і вони вимагають мінімального догляду.
Базилік, петрушка та м'ята – відмінні варіанти, які легко вирощувати. Просто візьміть горщик або контейнер із отворами на дні, щоб зайва вода могла стікати.
Наповніть горщик компостом та розкидайте насіння на відстані близько 3 см один від одного. Покрийте тонким шаром компосту (товщиною близько 0,5 см).
Поставте горщик на сонячне підвіконня.
Надайте вашим салатам хрусткість за допомогою різнокольорової редьки.
Редиска дуже легко і швидко росте, її можна збирати приблизно через чотири тижні після посіву.
Посійте насіння на підвіконні восени на відстані близько 5 см один від одного на 10 см компосту. Посипте їх шаром компосту завтовшки 1 див.
Джерело: kew.org.
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