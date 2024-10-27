Можливо, ви застрягли у приміщенні, але все одно можете вирощувати овочі та зелень на власному підвіконні.

Від молодих буряків до їстівних трав існує безліч дивовижних рослин , які можна вирощувати на підвіконні восени на підвіконні для врожаю взимку.

Які овочі посадити восени на підвіконні для врожаю взимку:

Молодий буряк. Буряк можна вирощувати в горщиках, щоб одержати врожай ніжних молодих коренеплодів.

Насівайте насіння на відстані близько 5 см один від одного на глибину близько 15 см. Засипте насіння зверху 3 см компосту.

Це кущове насіння, що означає, що з одного насіння, швидше за все, виросте кілька рослин на підвіконні, але проріджування рослин дозволить отримати більші коренеплоди.

Як тільки рослини виростуть до 3 см, видаліть всі рослини, крім однієї (щоб залишилося по одній рослині на насіння).

Дайте рослинам вирости до 5 см і приступайте до збирання врожаю.

Зелена цибуля – відмінний універсальний продукт. Ви можете нарізати стебла в салат, але ви також можете додавати квіти у страви для надання їм цибульного смаку.

Трави. Наповнені вітамінами, трави можуть прикрасити будь-яку страву та оживити просту миску пасти чи рису. Їх дуже легко вирощувати на підвіконні, і вони вимагають мінімального догляду.

Базилік, петрушка та м'ята – відмінні варіанти, які легко вирощувати. Просто візьміть горщик або контейнер із отворами на дні, щоб зайва вода могла стікати.

Наповніть горщик компостом та розкидайте насіння на відстані близько 3 см один від одного. Покрийте тонким шаром компосту (товщиною близько 0,5 см).

Поставте горщик на сонячне підвіконня.

Надайте вашим салатам хрусткість за допомогою різнокольорової редьки.

Редиска дуже легко і швидко росте, її можна збирати приблизно через чотири тижні після посіву.

Посійте насіння на підвіконні восени на відстані близько 5 см один від одного на 10 см компосту. Посипте їх шаром компосту завтовшки 1 див.

Джерело: kew.org.

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