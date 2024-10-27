Возможно, вы застряли в помещении, но все равно можете выращивать овощи и зелень на собственном подоконнике.

От молодой свеклы до съедобных трав — существует множество удивительных растений, которые можно выращивать на подоконнике осенью на подоконнике для урожая зимой.

Какие овощи посадить осенью на подоконнике для урожая зимой:

Молодая свекла. Свеклу можно выращивать в горшках, чтобы получить урожай нежных молодых корнеплодов.

Высевайте семена на расстоянии около 5 см друг от друга на глубину около 15 см. Засыпьте семена сверху 3 см компоста.

Это кустовые семена, что означает, что из одного семени, скорее всего, вырастет несколько растений на подоконнике, но прореживание растений позволит получить более крупные корнеплоды.

Как только растения вырастут до 3 см, удалите все растения, кроме одного (чтобы осталось по одному растению на семя).

Дайте растениям вырасти до 5 см и приступайте к сбору урожая.

Зеленый лук — отличный универсальный продукт. Вы можете нарезать стебли в салат, но вы также можете добавлять цветы в блюда для придания им лукового вкуса.

Травы. Наполненные витаминами, травы могут украсить любое блюдо и оживить простую миску пасты или риса. Их очень легко выращивать на подоконнике, и они требуют минимального ухода.

Базилик, петрушка и мята — отличные варианты, которые легко выращивать. Просто возьмите горшок или контейнер с отверстиями на дне, чтобы лишняя вода могла стекать.

Наполните горшок компостом и разбросайте семена на расстоянии около 3 см друг от друга. Покройте их тонким слоем компоста (толщиной около 0,5 см).

Поставьте горшок на солнечный подоконник.

Придайте вашим салатам хрусткость с помощью разноцветной редьки.

Редис очень легко и быстро растет, его можно собирать примерно через четыре недели после посева.

Посейте семена на подоконнике осенью на расстоянии около 5 см друг от друга на 10 см компоста. Посыпьте их слоем компоста толщиной 1 см.

Источник: kew.org.

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