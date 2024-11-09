Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його співпраці з росією.

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України затримали у Дніпрі агента ФСБ, який коригував удари російських військ та планував підпали.

Подробиці повідомили у СБУ.

За інформацією слідства, початкове завдання зловмисника полягало в зборі координат підрозділів ЗСУ в Дніпропетровській області та документуванні наслідків російських обстрілів Дніпра. Однак з часом його російський куратор змінив задачу: агенту було доручено здійснити серію підпалів службового транспорту українських військових та об'єктів Укрзалізниці.

Згідно з інструкціями, агент самостійно виготовив запалювальний пристрій на основі легкозаймистих сумішей, детонатора та дистанційного модуля керування. У визначений час він мав закласти пристрій під військове авто ЗСУ та здійснити його підрив за допомогою дистанційного управління.

Перед тим, як вчинити терористичний акт, фігурант перевірив роботу пристрою поблизу залізничної колії, повідомивши про це свого куратора в росії.

У разі успішного підпалу він мав отримати подальші "замовлення" на знищення військового транспорту та релейних шаф.

СБУ вчасно виявила ворожого агента, зафіксувала його злочинну діяльність та затримала. Виявилося, що 48-річний чоловік, місцевий слюсар, мав практичні знання в галузі хімії. Він потрапив у поле зору російських спецслужб завдяки активній участі в російських Телеграм-каналах, де висловлював підтримку війні рф проти України.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його співпраці з росією.

Йому було повідомлено про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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