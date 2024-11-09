Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его сотрудничества с россией.

Киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины задержали в Днепре агента ФСБ, корректировавшего удары российских войск и планировавшего поджоги.

Подробности сообщили в СБУ.

По информации следствия, первоначальная задача злоумышленника заключалась в сборе координат подразделений ВСУ в Днепропетровской области и документировании последствий российских обстрелов Днепра. Однако со временем его российский куратор сменил задачу: агенту было поручено осуществить серию поджогов служебного транспорта украинских военных и объектов Укрзализныци.

Согласно инструкциям, агент самостоятельно изготовил зажигательное устройство на основе легковоспламеняющихся смесей, детонатора и дистанционного модуля управления. В определенное время он должен был заложить устройство под военное авто ВСУ и совершить его подрыв с помощью дистанционного управления.

Перед тем, как совершить террористический акт, фигурант проверил работу устройства вблизи железнодорожного пути, сообщив об этом своему куратору в россии.

В случае успешного поджога он должен получить дальнейшие "заказы" на уничтожение военного транспорта и релейных шкафов.

СБУ вовремя обнаружила вражеского агента, зафиксировала его преступную деятельность и задержала. Оказалось, что 48-летний мужчина, местный слесарь, имел практические знания в области химии. Он попал в поле зрения российских спецслужб благодаря активному участию в российских телеграмм-каналах, где выражал поддержку войне рф против Украины.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его сотрудничества с россией.

Ему было доложено о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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