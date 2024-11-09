Тіна Кароль відповіла на запитання про її можливе політичне майбутнє та зізналась, що отримала не одну пропозицію.

Нещодавно Тіна Кароль запропонувала своїм шанувальникам поставити їй питання, які їх давно цікавили - одне з таких запитань стосувалося її можливого політичного майбутнього.

Про це йдеться на Інстаграм-сторінці Тіни Кароль. Відповіді на питання соїх шанувальників Тіна Кароль лишила у своїх Сторіз.

39-річна співачка не обійшла цю тему, зберігши невелику інтригу. На питання "Чи плануєте йти в політику? Нам потрібна жінка-президент", Тіна Кароль відповіла лаконічно, але відверто, не заперечивши, що такий варіант не виключає.

"Дуже багато років відмовляюсь. Час покаже", — написала Тіна Кароль в своїй відповіді в Інстаграм-Сторіз.

Варто також зазначити, що раніше в одному з інтерв'ю українська співачка зізнавалася, що її часто запрошують до політики, але вона надає перевагу творчості. Тіна Кароль пояснила, що не може поєднувати дві такі важливі справи одночасно.

"Дуже часто запрошували, запрошують і будуть. Я ще трошки хочу поспівати. І, якщо чесно, або ти береш одну справу, або другу. Двома не можна займатися одразу", – зізнавалась співачка Тіна Кароль в одному з останніх інтерв'ю.

Тіна Кароль також вважає, що для того, аби зайнятися політикою, варто завершити відповідне навчання, навіть якщо це буде екстернат.

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