Недавно Тина Кароль предложила своим поклонникам задать ей давно интересовавшие их вопросы - один из таких вопросов касался ее возможного политического будущего.
Об этом говорится на Инстаграм-странице Тины Кароль. Ответы на вопросы своих поклонников Тина Кароль оставила у своих Сторез.
39-летняя певица не обошла эту тему, сохранив небольшую интригу. На вопрос "Планируете ли идти в политику? Нам нужна женщина-президент", Тина Кароль ответила лаконично, но откровенно, не возразив, что такой вариант не исключает.
"Очень много лет отказываюсь. Время покажет", - написала Тина Кароль в своем ответе в Инстаграм-Сториз.
Следует также отметить, что ранее в одном из интервью украинская певица признавалась, что ее часто приглашают к политике, но она предпочитает творчество. Тина Кароль объяснила, что не может совмещать два таких важных дела одновременно.
"Очень часто приглашали, приглашают и будут. Я еще немного хочу попеть. И, если честно, или ты берешь одно дело, или другое. Двумя нельзя заниматься сразу", – признавалась певица Тина Кароль в одном из последних интервью.
Тина Кароль также считает, что для того, чтобы заняться политикой, следует завершить соответствующее обучение, даже если это будет экстернат.
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