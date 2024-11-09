Тина Кароль ответила на вопрос о возможном политическом будущем и призналась, что получила не одно предложение.

Недавно Тина Кароль предложила своим поклонникам задать ей давно интересовавшие их вопросы - один из таких вопросов касался ее возможного политического будущего.

Об этом говорится на Инстаграм-странице Тины Кароль. Ответы на вопросы своих поклонников Тина Кароль оставила у своих Сторез.

39-летняя певица не обошла эту тему, сохранив небольшую интригу. На вопрос "Планируете ли идти в политику? Нам нужна женщина-президент", Тина Кароль ответила лаконично, но откровенно, не возразив, что такой вариант не исключает.

"Очень много лет отказываюсь. Время покажет", - написала Тина Кароль в своем ответе в Инстаграм-Сториз.

Следует также отметить, что ранее в одном из интервью украинская певица признавалась, что ее часто приглашают к политике, но она предпочитает творчество. Тина Кароль объяснила, что не может совмещать два таких важных дела одновременно.

"Очень часто приглашали, приглашают и будут. Я еще немного хочу попеть. И, если честно, или ты берешь одно дело, или другое. Двумя нельзя заниматься сразу", – признавалась певица Тина Кароль в одном из последних интервью.

Тина Кароль также считает, что для того, чтобы заняться политикой, следует завершить соответствующее обучение, даже если это будет экстернат.

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