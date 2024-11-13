У Лубнах на Полтавщині 7 листопада кілька годин не працювали ліфти в багатоповерхівках, що обслуговуються Лубенським комунальним житлово-експлуатаційним управлінням (ЛКЖЕУ).

Про це повідомила Лубенська міська рада. Причиною стало те, що єдиний спеціаліст з обслуговування ліфтів був мобілізований до Збройних сил України.

Міська влада пообіцяла, що мешканцям будинків буде зроблено перерахунок за користування ліфтом за час простою, а також повідомила, що ліфти відновлять, коли знайдуть нового спеціаліста.

За кілька годин після оголошення роботу ліфтів було відновлено, але питання залишалося тимчасово вирішеним.

Мешканці Лубен, коментуючи ситуацію в соцмережах, висловлювали подив щодо того, що обслуговування ліфтів в місті залежало від одного працівника: "Поясніть що відбувається?", "Все місто залежить від одного працівника? А якщо він надумав звільнитися-переїхати?".

Інша коментатор у відповіді зазначила, що подібні працівники повинні мати бронювання від мобілізації: "Звільнитись чи переїхати він би не зміг, поки не навчив би нову людину, а те, що його дуже швидко забрали — він не винен. Винні ті, хто не дав нормальної броні, знаючи, що він один не тільки на майже всі будинки, а і на лікарню".

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