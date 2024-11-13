В Лубнах Полтавской области 7 ноября несколько часов не работали лифты в многоэтажках, обслуживаемых Лубенским коммунальным жилищно-эксплуатационным управлением (ЛКЖЭУ).

Об этом сообщил Лубенский городской совет.

Городские власти пообещали, что жильцам домов будет произведен перерасчет за пользование лифтом за время простоя, а также сообщили, что лифты восстановят, когда найдут нового специалиста.

Через несколько часов после объявления работа лифтов была возобновлена, но вопрос оставался временно решенным.

Жители Лубен, комментируя ситуацию в соцсетях, выражали недоумение по поводу того, что обслуживание лифтов в городе зависело от одного работника: "Объясните что происходит?", "Весь город зависит от одного работника? А если он вздумал уволиться-переехать?".

Другая комментатор в ответе отметила, что подобные работники должны иметь бронирование от мобилизации: "Уволиться или переехать он не смог бы, пока не научил бы нового человека, а то, что его очень быстро забрали — он не виноват. Виноваты те, кто не дал нормальной брони, зная, что он один не только почти на все дома, но и на больницу".

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