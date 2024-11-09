У Запоріжжі через російський удар загинула мати, півторарічний син та бабуся.

У Запоріжжі внаслідок російського удару загинула жінка з півторарічним сином і бабусею.

Про це повідомила сестра загиблої, волонтер Анна Павлишина 8 листопада в Instagram.

Російський КАБ влучив у під'їзд будинку, де перебували її близькі люди, загинули півторарічний хлопчик Адам, 27-річна мати Софія і її бабуся Тетяна Василівна.

Волонтерка також опублікувала фото загиблих Софії та її сина, додавши, що це єдине, що вціліло в квартирі. Фотографія стояла на кухні.

"Ми були там майже до ранку, сподівалися до останнього, але дива не трапилося. Вони всі загинули. Всіх упізнали. Скажу чесно, сестру бачила, упізнала, а на дитину подивитися не змогла. Просто не наважилася", — написала сестра загиблої у соцмережі.

Нагадаємо,у четвер, 7 листопада, російські окупанти вкотре атакували Запоріжжя КАБами. Керовані авіабомби влучили на територію онкоцентру обласної лікарні та по житловій забудові.

Окупанти 7 листопада атакували Запоріжжя близько п’яти керованих авіабомб.

Ворог влучив у будинки й лікарню, частково зруйновано чотириповерховий будинок.

8 листопада у Запоріжжі було оголошено Днем жалоби за загиблими від ворожого обстрілу міста.

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