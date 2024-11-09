В Запорожье в результате российского удара погибла женщина с полуторагодовалым сыном и бабушкой.

Об этом сообщила сестра погибшей, волонтер Анна Павлишина 8 ноября в Instagram.

Российский КАБ попал в подъезд дома, где находились ее близкие люди, погибли полуторагодовалый мальчик Адам, 27-летняя мать София и ее бабушка Татьяна Васильевна.

Волонтер также опубликовала фото погибших Софии и ее сына, добавив, что это единственное, что уцелело в квартире. Фотография стояла на кухне.

"Мы были там почти до утра, надеялись до последнего, но чуда не случилось. Они все погибли. Всех узнали. Скажу честно, сестру видела, узнала, а на ребенка посмотреть не смогла. Просто не решилась", - написала сестра погибшей в соцсети. .

Напомним, в четверг, 7 ноября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье КАБами. Управляемые авиабомбы попали на территорию онкоцентра областной больницы и жилой застройки.

Оккупанты 7 ноября атаковали Запорожье около пяти управляемых авиабомб.

Враг попал в дома и больницу, частично разрушен четырехэтажный дом.

8 ноября в Запорожье был объявлен Днем траура по погибшим от вражеского обстрела города.

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