Соломія Бобровська зазначила, що тема примусової мобілізації жінок в Україні роздута штучно – жінки можуть приєднатися до Сил оборони лише добровільно.

Відповідно до українського законодавства, жінки можуть вступити до лав Сил оборони тільки добровільно, проте все частіше звучать заклики про повну мобілізацію жінок у ЗСУ.

У Верховній Раді пояснили заяви щодо військової підготовки жінок.

Народна депутатка від "Голосу" та членкиня Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, резервістка Сил спеціальних операцій ЗСУ Соломія Бобровська пояснила, тема примусової мобілізації жінок роздута штучно.

"Тема роздута штучно. Жодних пропозицій та ініціатив з Генерального штабу чи від громадянського суспільства не було, це виключно нонсенс. Зокрема, я давно казала про те, що має бути один підхід для чоловіків і жінок, але моя позиція полягала в наступному: жінки, так само як і хлопці, віком 18 – 25 років мають обов'язково проходити або базову військову підготовку, або йти на військову кафедру і ставати військовозобов'язаними", – пояснила Бобровська.

Депутатка уточнила, що жінок не будуть примусово мобілізувати "з вулиці". Наразі розглядається не обов'язкова служба для жінок, а лише наявність певного досвіду на випадок повторної повномасштабної або неповномасштабної війни в Україні.

"Щоб жінки знали, як поводитися, не билися в істериці, не робили зайвих рухів тощо, щоб суспільство було підготовлено. Це також елемент такого загальнонаціонального концепту національного спротиву. В цьому немає нічого страшного, і таким чином ми як суспільство готуємося до викликів воєнних", — пояснила нардепка.

За словами Бобровської, чоловічого мобілізаційного ресурсу в країні достатньо, тому примусова мобілізація жінок не планується.

Джерело: 24 Канал.

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