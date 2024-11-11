Соломия Бобровская отметила, что тема принудительной мобилизации женщин в Украине раздута искусственно – женщины могут присоединиться к Силам обороны только добровольно.

Согласно украинскому законодательству, женщины могут вступить в ряды Сил обороны только добровольно, однако все чаще звучат призывы о полной мобилизации женщин в ВСУ.

В Верховной Раде объяснили заявления о военной подготовке женщин.

Народная депутат от "Голоса" и член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, резервистка Сил специальных операций ВСУ Соломия Бобровская объяснила, тема принудительной мобилизации женщин раздута искусственно.

"Тема раздута искусственно. Никаких предложений и инициатив из Генерального штаба или от гражданского общества не было, это исключительно нонсенс. В частности, я давно говорила о том, что должен быть один подход для мужчин и женщин, но моя позиция заключалась в следующем: женщины, равно как и ребята, в возрасте 18 – 25 лет должны обязательно проходить либо базовую военную подготовку, либо идти на военную кафедру и становиться военнообязанными", – объяснила Бобровская.

Депутат уточнила, что женщин не будут принудительно мобилизовать "с улицы". В настоящее время рассматривается не обязательная служба для женщин, а лишь наличие определенного опыта в случае повторной полномасштабной или неполномасштабной войны в Украине.

"Чтобы женщины знали, как вести себя, не бились в истерике, не делали лишних движений и тому подобное, чтобы общество было подготовлено. Это также элемент такого общенационального концепта национального сопротивления. В этом нет ничего страшного, и таким образом мы как общество готовимся к вызовам военных" , – объяснила нардепка.

По словам Бобровской, мужского мобилизационного ресурса в стране достаточно, потому принудительная мобилизация женщин не планируется.

Источник: 24 Канал.

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