Військовий зазначив, що у ЗСУ справді бракує людей, він додав, що лише зараз більшість командирів почали турбуватись про якісну підготовку свого особового складу.

Командир мінометної батареї ЗСУ, капітан Мирослав Борисенко, вважає, що для ефективної роботи армії необхідно мати не тільки кількість, а й якість особового складу.

У своєму інтерв'ю журналістці ТСН Наталії Нагорній він поділився своїм баченням того, що нині бракує в українській армії.

Військовий зазначив, що у ЗСУ справді бракує людей, він додав, що лише зараз більшість командирів почали турбуватись про якісну підготовку свого особового складу. Він підкреслив, що якщо не звертати увагу на якісну підготовку особового складу, то наслідки можуть бути серйозними.

"Якщо ви не турбуєтесь про якісний склад, що люди, які вміють щось робити, були там, де вони потрібні - ви втрачаєте всіх людей. Ви втрачаєте можливості, боєздатність. Це деморалізує військо і призводить до того, що цілі батальйони та бригади не можуть далі функціонувати, хоча : ", — сказав капітан Мирослав Борисенко.

Крім того, Борисенко описав, яким військовим він хоче бачити свого підлеглого.

"Мені потрібен чоловік 30-35 років, можна до 40. Чоловік, який сформувався у цивільному житті, у якого є дім, дружина, діти, своя робота. Який чогось уже досягнув і який у певний час свого дорослішання сказав - я беру відповідальність за своє життя, за свою родину на себе. Мені потрібен такий чоловік, хлопець, який готовий робити свою роботу", - додав військовий.

За словами капітана, саме такі люди є необхідними для того, щоб забезпечити стабільність і високий рівень боєготовності ЗСУ.

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