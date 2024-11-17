Военный отметил, что в ВСУ действительно не хватает людей, он добавил, что только сейчас большинство командиров начали беспокоиться о качественной подготовке своего личного состава.

Командир минометной батареи ВСУ, капитан Мирослав Борисенко, считает, что для эффективной работы армии необходимо обладать не только количеством, но и качеством личного состава.

В своем интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной он поделился своим видением того, что сейчас не хватает в украинской армии.

Военный отметил, что в ВСУ действительно не хватает людей, он добавил, что только сейчас большинство командиров начали беспокоиться о качественной подготовке своего личного состава. Он подчеркнул, что если не обращать внимание на качественную подготовку личного состава, то последствия могут быть серьезными.

"Если вы не беспокоитесь о качественном составе, что люди, умеющие что-то делать, были там, где они нужны – вы теряете всех людей. Вы теряете возможности, боеспособность. Это деморализует войско и приводит к тому, что целые батальоны и бригады не могут дальше функционировать, хотя только на бумаге остаются боеспособными", - сказал капитан Мирослав Борисенко.

Кроме того, Борисенко описал, каким военным он хочет видеть своего подчиненного.

"Мне нужен мужчина 30-35 лет, можно до 40. Мужчина, сформировавшийся в гражданской жизни, у которого есть дом, жена, дети, своя работа. Который чего-то уже достиг и который в определенное время своего взросления сказал – я беру ответственность за свою жизнь, за свою семью на себя. Мне нужен такой мужчина, парень, который готов делать свою работу", - добавил военный.

По словам капитана, именно такие люди необходимы для того, чтобы обеспечить стабильность и высокий уровень боеготовности ВСУ.

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