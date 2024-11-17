Магнітні бурі можуть мати низку негативних наслідків для здоров'я, тож важливо знати небезпечні дати з 18 по 24 листопада.

У дні магнітних бур з 18 по 24 листопада непросто може бути метеочутливим людям, проте люди похилого віку, діти у яких хронічні захворювання також можуть відчути на собі їх вплив.

З'явився прогноз фахівців Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США повідомляється, що геомагнітна активність цього тижня буде помірною, але певні дні можна відчути вплив магнітних бур.

Потужна магнітна буря вдарить цього тижня, експерти назвали небезпечні дні з 18 по 24 листопада.

За попередніми прогнозами вчених, магнітні бурі у листопаді можуть пройти в наступні дати з 18 по 24 листопада:

20 листопада - магнітна буря середньої потужності.

24 листопада - потужна магнітна буря.

25 листопада - сильна магнітна буря.

Метеозалежні люди можуть цього тижня з 18 по 24 листопада скаржитися на головний біль та погане самопочуття під час магнітних бур.

У деяких людей під час магнітних бур порушується робота серцево-судинної системи, підвищується артеріальний тиск, загострюються хронічні захворювання.

Щоб мінімізувати вплив магнітних бур із 18 по 24 листопада, фахівці рекомендують максимально знизити ризик виникнення стресових ситуацій, збільшити час відпочинку та повноцінного сну.

Також потрібно дотримуватись збалансованого режиму живлення та пити достатню кількість води.

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