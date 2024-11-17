Магнитные бури могут иметь ряд негативных последствий для здоровья, поэтому важно знать опасные даты с 18 по 24 ноября.

В дни магнитных бурь с 18 по 24 ноября непросто может быть метеочувствительным людям, однако пожилые люди, дети у которых хронические заболевания также могут почувствовать на себе их влияние.

Появился прогноз специалистов Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщается, что геомагнитная активность на этой неделе будет умеренной, но в определенные дни можно ощутить влияние магнитных бурь.

Мощная магнитная буря ударит на этой неделе, эксперты назвали опасные дни с 18 по 24 ноября.

По предварительным прогнозам ученых, магнитные бури в ноябре могут пройти в следующие даты с 18 по 24 ноября:

20 ноября — магнитная буря средней мощности.

24 ноября — мощная магнитная буря.

25 ноября — сильная магнитная буря.

Метеозависимые люди могут на этой неделе с 18 по 24 ноября жаловаться на головную боль и плохое самочувствие во время магнитных бурь.

У некоторых людей во время магнитных бурь нарушается работа сердечно-сосудистой системы, повышается артериальное давление, обостряются хронические заболевания.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь с 18 по 24 ноября, специалисты рекомендуют максимально снизить риск возникновения стрессовых ситуаций, увеличить время отдыха и полноценного сна.

Также нужно придерживаться сбалансированного режима питания и пить достаточное количество воды.

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