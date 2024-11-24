Під час магнітних бур метеозалежні люди відчувають втому, головний біль, мігрень або прискорене серцебиття під час геомагнітної бурі, дізнайтеся про небезпечні дати в кінці листопада.

Якщо ви виявили у себе ці симптоми – можете вжити заходів для подолання цих симптомів.

Міжнародні лабораторії та метеорологічні центри, як NOAA, щодня публікують на офіційних сайтах свіжі прогнози геомагнітної активності.

Перше, що потрібно знати - не наражайте себе на стрес під час магнітних бур наприкінці листопада. Ви можете просто відчути, що ваше самопочуття погіршилося.

магнітні бурі

З іншого боку, геомагнітна буря може справити вплив на серцево-судинну систему.

Лікарі радять під час магнітних бур не перенапружуватися, висипатися, пити чай, а при необхідності приймати заспокійливі та ліки від підвищеного тиску.

Магнітні бурі наприкінці листопада 2024 року прогнозуються наступними днями:

25 листопада – слабка буря з К-індексом 3;

26 листопада - слабка буря з К-індексом 3;

27 листопада - слабка буря з К-індексом 3;

30 листопада - слабка буря з К-індексом 3.

Варто зазначити, що календар магнітних бур наприкінці листопада 2024 може змінюватися.

Точний прогноз магнітних бур неможливо передбачити зі стовідсотковою ймовірністю заздалегідь - він щодня змінюється.

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