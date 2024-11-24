Українцям назвали дату сильної магнітної бурі наприкінці листопада 2024 року, коли варто бути обережним.

Під час магнітних бур метеозалежні люди відчувають втому, головний біль, мігрень або прискорене серцебиття під час геомагнітної бурі, дізнайтеся про небезпечні дати в кінці листопада.

Якщо ви виявили у себе ці симптоми – можете вжити заходів для подолання цих симптомів.

Міжнародні лабораторії та метеорологічні центри, як NOAA, щодня публікують на офіційних сайтах свіжі прогнози геомагнітної активності.

Перше, що потрібно знати - не наражайте себе на стрес під час магнітних бур наприкінці листопада. Ви можете просто відчути, що ваше самопочуття погіршилося.

З іншого боку, геомагнітна буря може справити вплив на серцево-судинну систему.

Лікарі радять під час магнітних бур не перенапружуватися, висипатися, пити чай, а при необхідності приймати заспокійливі та ліки від підвищеного тиску.

Магнітні бурі наприкінці листопада 2024 року прогнозуються наступними днями:

25 листопада – слабка буря з К-індексом 3;

26 листопада - слабка буря з К-індексом 3;

27 листопада - слабка буря з К-індексом 3;

30 листопада - слабка буря з К-індексом 3.

Варто зазначити, що календар магнітних бур наприкінці листопада 2024 може змінюватися.

Точний прогноз магнітних бур неможливо передбачити зі стовідсотковою ймовірністю заздалегідь - він щодня змінюється.

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