Під час магнітних бур метеозалежні люди відчувають втому, головний біль, мігрень або прискорене серцебиття під час геомагнітної бурі, дізнайтеся про небезпечні дати в кінці листопада.
Якщо ви виявили у себе ці симптоми – можете вжити заходів для подолання цих симптомів.
Міжнародні лабораторії та метеорологічні центри, як NOAA, щодня публікують на офіційних сайтах свіжі прогнози геомагнітної активності.
Перше, що потрібно знати - не наражайте себе на стрес під час магнітних бур наприкінці листопада. Ви можете просто відчути, що ваше самопочуття погіршилося.
З іншого боку, геомагнітна буря може справити вплив на серцево-судинну систему.
Лікарі радять під час магнітних бур не перенапружуватися, висипатися, пити чай, а при необхідності приймати заспокійливі та ліки від підвищеного тиску.
Магнітні бурі наприкінці листопада 2024 року прогнозуються наступними днями:
25 листопада – слабка буря з К-індексом 3;
26 листопада - слабка буря з К-індексом 3;
27 листопада - слабка буря з К-індексом 3;
30 листопада - слабка буря з К-індексом 3.
Варто зазначити, що календар магнітних бур наприкінці листопада 2024 може змінюватися.
Точний прогноз магнітних бур неможливо передбачити зі стовідсотковою ймовірністю заздалегідь - він щодня змінюється.
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