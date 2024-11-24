Украинцам назвали дату сильной магнитной бури в конце ноября 2024 года, когда стоит быть осторожным.

Во время магнитных бурь метеозависимые люди чувствует усталость, головную боль, мигрень или учащенное сердцебиение во время геомагнитной бури, узнайте опасные даты в конце ноября.

Если вы обнаружили у себя эти симптомы - можете принять меры для преодоления этих симптомов.

Международные лаборатории и метеорологические центры как NOAA ежедневно публикуют на официальных сайтах свежие прогнозы геомагнитной активности.

Первое, что нужно знать - не подвергайте себя стрессу во время магнитных бурь в конце ноября. Вы можете просто почувствовать, что ваше самочувствие ухудшилось.

С другой стороны, геомагнитная буря может оказать реальное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Врачи советуют во время магнитных бурь не перенапрягаться, высыпаться, пить чай, а при необходимости принимать успокоительные и лекарства от повышенного давления.

Магнитные бури в конце ноября 2024 года прогнозируются в следующие дни:

25 ноября - слабая буря с К-индексом 3;

26 ноября – слабая буря с К-индексом 3;

27 ноября – слабая буря с К-индексом 3;

30 ноября – слабая буря с К-индексом 3.

Стоит отметить, что календарь магнитных бурь в конце ноября 2024 года может меняться.

Точный прогноз магнитных бурь невозможно предсказать со стопроцентной вероятностью заранее - он ежедневно меняется.

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