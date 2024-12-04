В Україні триває мобілізація, і багато громадян стикаються з питаннями щодо вручення повісток.

Якщо повістку для уточнення даних не дали вам особисто - вона не вважається врученою.

Юрист Дмитро Франчук для Уніан роз’яснив, за яких умов повістка вважається юридично врученою та які вимоги повинні бути дотримані для того, щоб її вручення було законним.

Як зазначив адвокат, у разі, якщо повістку для уточнення даних залишили в поштовій скриньці, передали сусідам, чи родичам, вона не вважається врученою відповідно до законодавства України. Франчук підкреслив, що такий підхід не відповідає вимогам закону, оскільки вручення повинно відбуватися безпосередньо особисто адресату.

Згідно з нормами законодавства, роботодавець також має забезпечити, щоб повістка була передана військовозобов'язаному особисто в руки. Тільки в такому разі документ вважається офіційно врученим.

Якщо ж повістка була надіслана поштою, то її вручення є правомірним за певних умов. Юрист зазначив, що такий лист повинен бути надісланий рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Крім того, військовозобов'язаний має особисто підписати документ про отримання повістки. Важливим моментом є також наявність повідомлення про вручення на пошті, де буде зазначена відмітка, або причина невручення листа.

Франчук також наголосив на важливості своєчасного отримання повістки. Якщо особа не забрала листа в визначений термін, він все одно вважається врученим, навіть якщо адресат не отримав його особисто.

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