Щоб приховати свої дії, зловмисник замінив слово «повістки» на «оливки», супроводжуючи публікації фотографіями овочів.

У Світловодську, що на Кіровоградщині, місцевий житель через анонімний Telegram-канал опублікував інформацію про локацію, де видаються повістки.

Про цей йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень,

Суд визнав його винним у перешкоджанні діяльності Збройних сил України та засудив до п'яти років позбавлення волі, замінивши на умовний термін.

Як відомо, чоловік з липня 2024 року розміщував дані про місця, де представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручали повістки. Це дозволило військовозобов'язаним уникати мобілізації.

Щоб приховати свої дії, зловмисник замінив слово «повістки» на «оливки», супроводжуючи публікації фотографіями овочів. Назва чату була "Повістки Світловодськ або оливки".

Під час викриття чоловік уклав угоду з прокурором, визнав провину і допоміг у встановленні всіх обставин. Світловодський районний суд виніс вирок — п'ять років ув'язнення з випробувальним строком на два роки.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні «Укрпошта» вже відправила понад 20 тисяч повідомлень військовозобов'язаним, проте існують випадки, коли повістка може не дійти до адресата.

За словами адвокатки, особи, які не живуть за місцем прописки, не можуть особисто отримати повістку.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ