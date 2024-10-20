За словами адвокатки, особи, які не живуть за місцем прописки, не можуть особисто отримати повістку.

В Україні «Укрпошта» вже відправила понад 20 тисяч повідомлень військовозобов'язаним, проте існують випадки, коли повістка може не дійти до адресата.

Про це повідомила адвокат Тетяна Савченко в коментарі для УНІАН.

Якщо військовозобов'язаний не проживає за місцем реєстрації, він зобов'язаний повідомити про це територіальний центр комплектування (ТЦК). У разі переїзду в інший регіон, необхідно знятися з обліку у своєму ТЦК і стати на облік у новому місці поселення.

За словами адвокатки, особи, які не живуть за місцем прописки, не можуть особисто отримати повістку.

«Чи надсилають повістки поштою людям, які не проживають за місцем реєстрації? Ні, вони не можуть її отримати особисто. Однак, згідно з правилами, повістка підтверджується врученою з моменту її повернення, відмовлення ​​від прийняття або якщо за вказаною адресою людина не зареєстрована» , — підкреслила Савченко.

Раніше Politeka також писала про те, що з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії 46 українських військовослужбовців виїхали за кордон для відпочинку і не повернулися назад в Україну.

У Головному управлінні Військової служби зазначають, що військові мають право перетинати кордон на загальних підставах за наявності дозволу від командира частини. Важливо, що терміни їхньої відпустки не мають обмежень, а для виїзду потрібно лише надати відповідний дозвіл.

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