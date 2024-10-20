По словам адвоката, лица, не живущие по месту прописки, не могут лично получить повестку.

В Украине «Укрпочта» уже отправила более 20 тысяч сообщений военнообязанным, однако есть случаи, когда повестка может не дойти до адресата.

Об этом сообщила адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН.

Если военнообязанный не проживает по месту регистрации, он обязан уведомить об этом территориальный центр комплектования (ТЦК). В случае переезда в другой регион необходимо сняться с учета в своем ТЦК и стать на учет в новом месте поселения.

По словам адвоката, лица, не живущие по месту прописки, не могут лично получить повестку.

«Присылают ли повестки по почте людям, которые не проживают по месту регистрации? Нет, они не могут ее получить лично. Однако, согласно правилам, повестка подтверждается врученным с момента ее возвращения, отказа от принятия или если по указанному адресу человек не зарегистрирован», — подчеркнула Савченко.

Ранее Politeka также писала о том, что с момента начала полномасштабного вторжения России 46 украинских военнослужащих уехали за границу для отдыха и не вернулись обратно в Украину.

В Главном управлении Военной службы отмечают, что военные имеют право пересекать границу на общих основаниях при наличии разрешения командира части. Важно, что сроки их отпуска не имеют ограничений, а для выезда нужно только дать соответствующее разрешение.

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