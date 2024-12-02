Чтобы скрыть свои действия, злоумышленник заменил слово повестки на оливки, сопровождая публикации фотографиями овощей.

В Светловодске Кировоградской области местный житель через анонимный Telegram-канал опубликовал информацию о локации, где издаются повестки .

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений,

Суд признал его виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины и приговорил к пяти годам лишения свободы, заменив на условный срок.

Как известно, мужчина с июля 2024 размещал данные о местах, где представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вручали повестки. Это позволило военнообязанным избегать мобилизации.

Чтобы скрыть свои действия, злоумышленник заменил слово повестки на оливки, сопровождая публикации фотографиями овощей. Название чата было "Повестки Светловодска или оливки".

При разоблачении мужчина заключил соглашение с прокурором, признал вину и помог в установлении всех обстоятельств. Светловодский районный суд вынес приговор – пять лет заключения с испытательным сроком на два года.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украину «Укрпочта» уже отправила более 20 тысяч сообщений военнообязанным, однако существуют случаи, когда повестка может не дойти до адресата.

По словам адвоката, лица, не живущие по месту прописки, не могут лично получить повестку.

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