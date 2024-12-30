З початком збирання врожаю наприкінці літа ціни поступово зростали, і, попри намагання знизити їх, ситуація залишається не дуже сприятливою для покупців.

Ціни на картоплю в Україні залишаються високими вже понад чотири місяці, і, на жаль, жодних значних тенденцій до зниження не спостерігається, навіть з урахуванням стабілізації імпорту.

Як повідомляє 24 канал, науковці з Інституту аграрної економіки вважають, що на початку 2025 року ціна на картоплю знову може піднятися. Інна Сало, головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру зазначила, що прогнозоване підвищення вартості картоплі до січня 2025 року може скласти до 6%. За її оцінками, вартість картоплі може досягти 38 гривень за кілограм, що на 6% більше, ніж у грудні 2024 року.

"За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у січні 2025 року ціна на картоплю може зрости до 38 гривень за кілограм (+6 %) проти грудня 2024 року. Це, звісно, залежатиме від обсягів постачання, умов їх зберігання та логістики", - пояснює Інна Сало.

Раніше аналітики також наголошували, що передумов для падіння цін на картоплю немає. Зростання ж вартості не зупинив навіть дешевий імпорт.

Раніше Politeka писала, що у 2024 році Україна зіткнулася з неврожайним сезоном картоплі через несприятливі погодні умови і це призвело до значного підвищення цін на цей популярний овоч, які у кілька разів перевищують рівень 2023 року. За даними порталу "Мінфін", динаміка цін на плоди картоплі свідчить про рекордне зростання.

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