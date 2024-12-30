С началом уборки урожая в конце лета цены постепенно росли, и несмотря на попытки снизить их, ситуация остается не очень благоприятной для покупателей.

Цены на картофель в Украине остаются высокими уже более четырех месяцев, и, к сожалению, никаких значительных тенденций к снижению не наблюдается даже с учетом стабилизации импорта.

Как сообщает 24 канал, ученые из Института аграрной экономики считают, что в начале 2025 года цена на картофель снова может подняться. Инна Сало, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра отметила, что прогнозируемое повышение стоимости картофеля к январю 2025 может составить до 6%. По ее оценкам стоимость картофеля может достичь 38 гривен за килограмм, что на 6% больше, чем в декабре 2024 года.

"По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в январе 2025 года цена на картофель может вырасти до 38 гривен за килограмм (+6%) против декабря 2024 года. Это, конечно, будет зависеть от объемов поставок, условий их хранения и логистики", - объясняет Инна Сало.

Ранее аналитики также отмечали, что предпосылок для падения цен на картофель нет. Рост стоимости не остановил даже дешевый импорт.

Ранее Politeka писала , что в 2024 году Украина столкнулась с неурожайным сезоном картофеля из-за неблагоприятных погодных условий и это привело к значительному повышению цен на этот популярный овощ, в несколько раз превышающий уровень 2023 года. По данным портала "Минфин", динамика цен на плоды картофеля свидетельствует о рекордном росте.



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