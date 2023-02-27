Як повідомляє Politeka.net, Великий піст триватиме 48 днів і завершиться 15 квітня.

«Як і минулорічний, так і нинішній Великий піст буде для нас усіх, насамперед, постом жертовності. Бо війна накладає свій важкий відбиток на все, чого торкається. Вона може змінити форму, але не змінить суті посту: жертовність, посилена молитва, справи милосердя і самообмеження – заради духовного зміцнення, духовної підтримки, духовної перемоги. З цією метою будемо постувати і ми», - розповіли в Православній Церкві України.

Правила Великого посту встановлені в перших століттях, а закріплені та доповнені в монастирях Православної Церкви впродовж VI – XI століть.

«Ці правила призначені для всіх православних християн, а не лише для ченців», - зазначили в ПЦУ.

Також зазначається, що Великий піст має винятковий устав богослужінь. Так, повні Божественні літургії звершуються лише у суботні та недільні дні, а також у великі свята, а літургія раніше освячених дарів звершується у середу та п’ятницю.

В ПЦУ також нагадали, що три суботи Великого посту є поминальними (друга, третя і четверта).

«У перші чотири дні Великого посту на Повечір’ї читається покаянний канон преподобного Андрія Критського. Ще раз повністю він читається ввечері середи п’ятого тижня посту. Наприкінці кожного великопостового богослужіння з понеділка по п’ятницю, а також в перші три дні Страсного тижня – з доземними поклонами читається молитва святого Єфрема Сиріна, яка була укладена в IV столітті», - розповіли в ПЦУ.

У свою чергу Митрополит Епіфаній порівняв шлях посту зі шляхом співстраждання Ісусу Христу.

«Він страждав не за Свої провини, бо як Син Божий Він безгрішний і ніколи ніякого зла не вчинив. Нині весь український народ страждає в жахливих реаліях війни. Ці страждання теж невинні, бо ніякого зла український народ не вчинив росії, яка на нас напала і мучить. А відтак те, що ми зараз терпимо, з духовної точки зору є співстражданням Христу, тобто невинним стражданням», - підкреслив Митрополит.

За його словами, стражданням українців є виликими, але нехай втіхою буде усвідомлення того, що страждання неодмінно увінчаються перемогою і славою вічною.

«Тому зараз, розпочинаючи шлях Великого посту, ми повинні зміцнювати свої сили і надихатися усвідомленням неминучості перемоги правди, добра і світла. До Великодня – сім тижнів!», - зазначив Епіфаній.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Епіфаній звернувся до українців з особливою молитвою.

Також повідомлялось, що Митрополит Епіфаній сказав, що обов'язково треба робити щодня.

Крім того, Politeka.net писала, що в ПЦУ розповіли, чому важливо молитися саме на українській мові.