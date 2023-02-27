Как сообщает Politeka.net, Великий пост продлится 48 дней и завершится 15 апреля.

«Как и прошлогодний, так и нынешний Великий пост будет для нас всех прежде всего постом жертвенности. Ибо война накладывает свой тяжелый отпечаток на все, чего касается. Она может изменить форму, но не изменит сути поста: жертвенность, усиленная молитва, дела милосердия и самоограничения – ради духовного укрепления, духовной поддержки, духовной победы. С этой целью будем поститься и мы», - рассказали в Православной Церкви Украины.

Правила Великого поста установлены в первые века, а закреплены и дополнены в монастырях Православной Церкви на протяжении VI – XI веков.

"Эти правила предназначены для всех православных христиан, а не только для монахов", - отметили в ПЦУ.

Также отмечается, что Великий пост имеет исключительный устав богослужений. Так, полные Божественные литургии совершаются только в субботние и воскресные дни, а также в великие праздники, а литургия прежде освященных даров совершается в среду и пятницу.

В ПЦУ также напомнили, что три субботы Великого поста являются поминальными (вторая, третья и четвертая).

«В первые четыре дня Великого поста в Вечере читается покаянный канон преподобного Андрея Критского. Еще раз полностью он читается вечером в среду пятой недели поста. В конце каждого великопостового богослужения с понедельника по пятницу, а также в первые три дня Страстной недели – с доземными поклонами читается молитва святого Ефрема Сирина, совершённая в IV веке», - рассказали в ВЦУ.

В свою очередь Митрополит Эпифаний сравнил путь поста с состраданием Иисусу Христу.

«Он страдал не за Свои провины, потому что как Сын Божий Он безгрешен и никогда никакого зла не совершил. Сейчас весь украинский народ страдает в ужасных реалиях войны. Эти страдания тоже невинны, потому что никакого зла украинский народ не совершил россии, которая на нас напала и мучает. Следовательно то, что мы сейчас терпим, с духовной точки зрения является состраданием Христу, то есть невинным страданием», - подчеркнул Митрополит.

По его словам, страдания украинцев являются очень, но пусть утешением будет осознание того, что страдания непременно увенчаются победой и славой вечной.

"Поэтому сейчас, начиная путь Великого поста, мы должны укреплять свои силы и вдохновляться осознанием неизбежности победы правды, добра и света. До Пасхи – семь недель!", - отметил Эпифаний.

Напомним, ранее сообщалось, что Эпифаний обратился к украинцам с особой молитвой.

Также сообщалось, что Митрополит Эпифаний сказал, что обязательно нужно делать каждый день.

Кроме того, Politeka.net писала, что в ПЦУ рассказали, почему важно молиться именно на украинском языке.