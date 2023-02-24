Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний рассказал, как каждый может ускорить победу Украины.

В своем обращении по случаю годовщины полномасштабного нападения россии на Украину Митрополит Эпифаний подчеркнул, что российская агрессия началась с оккупации Крыма более девяти лет назад, и с тех пор продолжалась гибридная война против нашего государства, пишет Politeka.net.

«Но как Давид против Голиафа, наш народ восстал против тирании зла и уже одержал моральную победу. Благодаря собственной храбрости и чрезвычайной поддержке демократических стран мира и всех людей доброй воли, наши войска продолжают одерживать победы также и на поле боя…», - отметил Митрополит.

Предстоятель Православной церкви Украины подчеркнул, что и моральная победа Украины, и военные были бы невозможны без несгибаемости духа, веры в Божью помощь, в идеалы правды и добра, веры в свободу, без жертвенной любви к ближним, которые проявили и продолжают проявлять украинцы.

Также предстоятель ПЦУ сказал, как каждый верующий может ускорить победу Украины:

«Не каждый имеет возможность принимать политические решения, предоставить гуманитарную помощь, принять беженцев. Но каждый верующий человек может – а значит и должен! – ежедневно уделить несколько минут своей молитвы просьбам об Украине, о нашем народе, страдающем от навязанной Россией агрессивной войны, о жертвах русского террора, о тех, кто страдает в плену и под оккупацией…».

Митрополит подчеркнул, что эта молитвенная поддержка Украины является невероятным ценным вкладом в победу над злом.

Напомним, в ПЦУ рассказали, почему важно молиться именно на украинском языке.

Кроме того, Politeka.net писала, что митрополит Эпифаний мощно обратился к украинцам.

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