Жителі багатоповерхової будівлі в центрі міста, що знаходиться під окупацією посії, висловили своє невдоволення відсутністю опалення в будівлі протягом усієї зими. Незважаючи на це, вони продовжували отримувати платіжні вимоги за тепло і висловили подив щодо необхідності оплати за послуги, яких не отримували.
Російський канал Mash опублікував звернення донеччан. Люди повідомили, що будинок не опалювався з кінця жовтня. Вони звернулися до окупаційної "влади" зі скаргами, але отримали лише відмовки та порожні обіцянки.
"У підвалі кран-клапанець, який має подавати тепло, зламаний. У нас немає автоматичної системи опалення. Чому ми повинні отримувати платіжні вимоги? У нас не було опалення за всі ці місяці! І це не тільки зі мною, це весь під'їзд!" - обурилася мешканка будинку.
За словами блогера Дениса Казанського, раніше у Донецьку ніхто не міг уявити собі такого. Однак з приходом Росії почався занепад і розвал. Раніше багате місто тепер перетворюється на жебрак.
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