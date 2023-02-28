Люди сообщили, что здание не отапливалось с конца октября.

Жители многоэтажного здания в центре города, который находится под оккупацией рф, высказали свое недовольство отсутствием отопления в здании на протяжении всей зимы. Несмотря на это, они продолжали получать платежные требования за тепло и выразили недоумение по поводу необходимости оплаты за услуги, которых не получали.

Российский канал Mash опубликовал обращение жителей Донецка. Люди сообщили, что здание не отапливалось с конца октября. Они обратились к оккупационным "властям" с жалобами, но получили только отговорки и пустые обещания.

"В подвале кран-защелка, который должен подавать тепло, сломан. У нас нет автоматической системы отопления. Почему мы должны получать платежные требования? У нас не было отопления за все эти месяцы! И это не только со мной, это весь подъезд!" - возмутилась жительница здания.

По словам блогера Дениса Казанского, раньше в Донецке никто не мог представить себе такого. Однако, с приходом России начался упадок и развал. Ранее богатый город теперь превращается в нищенскую свалку.

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