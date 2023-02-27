«Байдужість у разі виявлення беззаконня може призвести до непоправних наслідків».

Про це, як пише Politeka.net, наголосили в Дежавній екологічній інспекції Столичного округу.

Так, зазначаєтсья, що у Києві та Київській області проходить операція «Первоцвіт», в рамках якої екоінспектори будуть здійснювати рейди по місцям продажу первоцвітів разом з органами Національної поліції України.

Також українцям нагадали, що торгівля первоцвітами (як продаж, так і купівля) є порушеннями законів України «Про Червону книгу України», «Про рослинний світ», «Про охорону навколишнього середовища України» та інших.

У свою чергу в КМДА нагадали про штрафи за торгівлю рідкісними рослинами:

«Торгівля первоцвітами карається штрафом від 1700 до 3655 грн».

Як пояснює столична влада, збирання первоцвітів дуже шкідливе для природи тим, що не дає можливості рослинам утворити насіння. Зривання декількох рослин первоцвіту призводить до знищення десятків насінин, які в майбутньому могли б дати нове покоління.

Наразі первоцвіти належать до рідкісних і зникаючих видів рослин. Більшість із них (підсніжники, проліски, крокуси, білоцвіт, сон-трава тощо) занесені до Червоної книги України та охороняються законом.

«За останній рік ворог завдав непоправної шкоди навколишньому середовищу України. Сьогодні особливо важливо відповідально ставитися до природи і не бути співучасниками екологічних злочинів», - йдеться у зверненні до українців.

Додамо, за даними екологів, щорічно у період березня та квітня в Україні знищується до 20 мільйонів цих квіток, занесених до Червоної книги.

Нагадаємо, українцям пояснили, навіщо скасовувати вихідні 1, 9 травня та 8 березня.

Також повідомлялось, що українці виступили проти скасування 8 березня.

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