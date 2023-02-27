«Безразличие в случае обнаружения беззакония может привести к непоправимым последствиям».

Об этом, как пишет Politeka.net, отметили в Государственной экологической инспекции Столичного округа.

Так, отмечается, что в Киеве и Киевской области проходит операция «Первоцвет», в рамках которой экоинспекторы будут совершать рейды по местам продажи первоцветов вместе с органами Национальной полиции Украины.

Также украинцам напомнили, что торговля первоцветами (как продажа, так и покупка) является нарушением законов Украины «О Красной книге Украины», «О растительном мире», «Об охране окружающей среды Украины» и других.

В свою очередь в КГГА напомнили о штрафах за торговлю редкими растениями:

«Торговля первоцветами карается штрафом от 1700 до 3655 грн».

Как объясняют столичные власти, сбор первоцветов очень вреден для природы тем, что не позволяет растениям образовать семена. Срыв нескольких растений первоцвета приводит к уничтожению десятков семян, которые в будущем могли бы дать новое поколение.

В настоящее время первоцветы относятся к редким и исчезающим видам растений. Большинство из них (подснежники, подснежники, крокусы, белоцвет, сон-трава и т.п.) занесены в Красную книгу Украины и охраняются законом.

«За последний год враг нанес непоправимый ущерб окружающей среде Украины. Сегодня особенно важно ответственно относиться к природе и не быть соучастниками экологических преступлений», – говорится в обращении к украинцам.

Добавим, по данным экологов, ежегодно в период марта и апреля в Украине уничтожается до 20 миллионов цветков, занесенных в Красную книгу.

Напомним, украинцам объяснили, зачем отменять выходные 1, 9 мая и 8 марта.

Также сообщалось, что украинцы выступили против отмены 8 марта.

Кроме того, Politeka писала, о штрафах за нарушение языкового закона: как сейчас наказывают за отказ общаться на украинском.