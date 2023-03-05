У Дніпрі з'явився пес-таксист Бені, який їздить у Дніпрі. На замовлення вирушає разом зі своїм господарем-водієм.
Як повідомляє Суспільне, удвох вони переїхали з Харкова. Собака боявся залишатися вдома один, тож вирішив брати чотирилапого на робот.
"Він зі мною звик, з дитинства зі мною завжди – куди я пішов, туди і він. Він сам вирішив, що він зі мною, навіть не я. Бо якщо я йду, він кидається на двері, на мене, скулить, гавкає, нудьгує", — розповів водій таксі Олексій Поханич.
Спочатку Олексій таксував з собакою, не повідомивши керівництво. Потім один з пасажирів поскаржився на нього.
"Мене заблокували, потім почали з'ясовувати, чому я їжджу із собакою, подзвонив менеджер, я розповів свою історію", – каже Олексій.
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Служба таксі провела опитування серед клієнтів, чи не проти вони, щоб водій їздив з собакою. Люди проголосували “за” такого супутника.
"У додатку для клієнта висвічується фото водія разом з собакою, і далі водій дзвонить клієнту і попереджає, що він буде з собакою", – регіональний представник сервісу таксі Денис Гура.
Для Бені автомобіль переобладнали: відділили задню частину машини, на корпус наклеїли собачу лапку та напис “петмобіль”. Також поставили сітку, яка обмежує доступ собаки у салон. Собаку видно пасажирам, вони можуть спілкуватися, але до контакту не доходить.
Щодо українців - то вони в захваті від такого розумного собаки.
"Декому байдуже: собака та собака, а деякі у захваті. Ті, хто люблять тварин, дуже раді. Стереотипи такі є, що собака бійцівська, але це стереотипи. Собака дуже добра, ласкава, агресії ніякої немає", – розповів водій таксі.
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