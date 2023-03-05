В Днепре появился пес-таксист Бени, ездящий в Днепре. На заказ отправляется вместе со своим хозяином-водителем.

Как сообщает Суспільне , вдвоем они переехали из Харькова. Собака боялась оставаться дома одна, поэтому решила брать четвероногого на робота.

"Он со мной привык, с детства со мной всегда – куда я пошел, туда и он. Он сам решил, что он со мной, даже не я. Потому что если я иду, он бросается на дверь, на меня, скулит, лает, скучает", - рассказал водитель такси Алексей Поханич.

Сначала Алексей таксовал с собакой, не уведомив руководство. Затем один из пассажиров пожаловался на него.

"Меня заблокировали, потом начали выяснять, почему я езжу с собакой, позвонил менеджер, я рассказал свою историю", – говорит Алексей.

Служба такси провела опрос среди клиентов, не против ли они, чтобы водитель ездил с собакой. Люди проголосовали "за" такого спутника.

"В приложении для клиента высвечивается фото водителя вместе с собакой, и дальше водитель звонит клиенту и предупреждает, что он будет с собакой", – региональный представитель сервиса такси Денис Гура.

Для Бени автомобиль переоборудовали: отделили заднюю часть машины, на корпус наклеили собачью кавычку и надпись "петмобиль". Также поставили сетку, ограничивающую доступ собаки в салон. Собака видна пассажирам, они могут общаться, но до контакта не доходит.

Относительно украинцев - большинство в восторге от такой умного пса.

"Некоторым безразлично: собака и собака, а некоторые в восторге. Те, кто любят животных, очень рады. Стереотипы такие есть, что собака бойцовская, но это стереотипы. Собака очень добрая, ласковая, агрессии никакой нет", - рассказал водитель такси.

Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".

Кроме того, сообщалось, что украинцев предупредили о повышении тарифов на электроэнергию: вынуждены искать выход.

Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.