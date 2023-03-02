Председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский рассказал, для того чтобы пройти следующий отопительный сезон, Украина уже сейчас должна восстанавливать все уничтожено, передает "ТСН".
Ремонты, как подсчитали в комиссии, будут стоить миллиарды гривень.
Потребители как и до войны платят 1,68 за киловатт, но раньше разницу покрывали за счет "Энергоатома" и "Укрэнерго", однако из-за нанесенного ущерба в результате российской агрессии государство вынуждено искать выход из ситуации.
Сейчас рассматриваются различные варианты пересмотра тарифов, в частности, модификацию системы субсидий и разные тарифы в зависимости от объемов потребления.
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Планируют пересмотреть и тарифы на электричество и для бизнеса.
Ранее сообщалось, что тариф на передачу электроэнергии вырастет в 1,5 раза, а на диспетчеризацию — в 4,5.
"Пенсию в четыре раза поднять непробовали ???",
"Все дорожает. Продукты каждый день. Свет. А существовать за что. Пенсия 2100. Почему вы не думаете о людях?",
"Сколько можно драть с людей? Зарплату поднимают депутатам, а людям цены?",
"Зарплата мизерная, и как жить?", - пишут украинцы в комментариях.
Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".
Кроме того, сообщалось, что весной украинцев ждет "сюрприз" в платежках, тарифы могут измениться: "До апреля...".
Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.