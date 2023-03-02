Председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский рассказал, для того чтобы пройти следующий отопительный сезон, Украина уже сейчас должна восстанавливать все уничтожено, передает "ТСН".

Ремонты, как подсчитали в комиссии, будут стоить миллиарды гривень.

Потребители как и до войны платят 1,68 за киловатт, но раньше разницу покрывали за счет "Энергоатома" и "Укрэнерго", однако из-за нанесенного ущерба в результате российской агрессии государство вынуждено искать выход из ситуации.

Сейчас рассматриваются различные варианты пересмотра тарифов, в частности, модификацию системы субсидий и разные тарифы в зависимости от объемов потребления.

Планируют пересмотреть и тарифы на электричество и для бизнеса.

Ранее сообщалось, что тариф на передачу электроэнергии вырастет в 1,5 раза, а на диспетчеризацию — в 4,5.