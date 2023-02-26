До апреля коммунальные тарифы для украинцев могут измениться.

Как сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма в интервью " Liga.net", правительство Украины обсуждает разные варианты реформы сферы коммунальных услуг и системы субсидирования.

До апреля коммунальные тарифы для украинцев могут вырасти.

"Мы действительно думаем над проблемой субсидирования и системной убыточности, отсутствия стимулов для увеличения и производства электроэнергии, и добычи газа. Поэтому сейчас нарабатываются несколько разных механизмов, как решить эти проблемы... Думаю, в течение месяца-двух мы выйдем с правительством с предложениями, видением этой системы. Есть разные варианты", - отметил Шурма.

По его словам, обсуждаются такой вариант, как полноценная монетизация субсидий – это когда население платит "справедливую цену, но получает компенсацию от государства".

Как заявил заместитель главы ОПУ, платежеспособным украинцам нужно платить справедливые коммунальные тарифы, а предприятия должны продавать свои товары по справедливой цене и иметь стимул для наращивания производства электроэнергии, добычи газа и нефти.

Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".

Кроме того, сообщалось, что стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены.

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