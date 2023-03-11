Аналітики встановили, що на сьогоднішній день ціни на продукт у середньому втричі вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Ціни на цибулю та моркву в Україні стрімко зростають. За останні три тижні ціни на моркву збільшились, а експерти прогнозують, що ця тенденція збережеться у майбутньому. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Так, аналітики проекту EastFruit повідомили, що причиною є брак пропозиції коренеплодів в українських господарствах і навіть імпорт із Польщі не може повністю покрити дефіцит.

Закупівельні ціни на моркву досягли 28-36 грн/кг, що на 12% дорожче, ніж минулого тижня через підвищений попит та виснаження запасів коренеплодів в українських господарствах.

Аналітики встановили, що на сьогоднішній день ціни на моркву в середньому втричі вищі, ніж за аналогічний період минулого року, і попереджають, що вартість коренеплоду продовжуватиме зростати.

Також ми писали, що в Україну з Литви завезли заморожені морепродукти, що містять небезпечний канцероген.

У завезеній в Україну з Литви партії морепродуктів виявили перевищення допустимого рівня небезпечного канцерогену кадмію. Про небезпечний товар на українському ринку морепродуктів повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області з посиланням на систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF).

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