Ціни на цибулю та моркву в Україні стрімко зростають. За останні три тижні ціни на моркву збільшились, а експерти прогнозують, що ця тенденція збережеться у майбутньому. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Так, аналітики проекту EastFruit повідомили, що причиною є брак пропозиції коренеплодів в українських господарствах і навіть імпорт із Польщі не може повністю покрити дефіцит.
Закупівельні ціни на моркву досягли 28-36 грн/кг, що на 12% дорожче, ніж минулого тижня через підвищений попит та виснаження запасів коренеплодів в українських господарствах.
Аналітики встановили, що на сьогоднішній день ціни на моркву в середньому втричі вищі, ніж за аналогічний період минулого року, і попереджають, що вартість коренеплоду продовжуватиме зростати.
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