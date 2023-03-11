Аналитики установили, что на сегодняшний день цены на продукт в среднем в три раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на лук и морковь в Украине стремительно растут. За последние три недели цены на морковь увеличились, а эксперты прогнозируют, что эта тенденция сохранится в будущем. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, аналитики проекта EastFruit сообщили, что причиной является нехватка предложения корнеплодов в украинских хозяйствах, и даже импорт из Польши не может полностью покрыть дефицит.

Закупочные цены на морковь достигли 28-36 грн/кг, что на 12% дороже, чем на прошлой неделе, из-за повышенного спроса и истощения запасов корнеплодов в украинских хозяйствах.

Аналитики установили, что на сегодняшний день цены на морковь в среднем в три раза выше, чем в аналогичный период прошлого года, и предупреждают, что стоимость корнеплода будет продолжать расти.

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В завезенной в Украину из Литвы партии морепродуктов обнаружили превышение допустимого уровня опасного канцерогена кадмия. Об опасном товаре на украинском рынке морепродуктов сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области со ссылкой на систему быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF).

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