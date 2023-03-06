Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Так, в интервью LIGA.net Резников выразил убеждение, что стране нужно готовиться к изменению правового плана и в культуре поведения нашей нации после победы. Ведь Россия никуда не денется и останется соседней страной.

«И она будет мечтать о реванше. Поэтому единственный залог неповторения такого вторжения – мощный сектор сил безопасности и обороны, а также понятная концепция армии резервистов», - подчеркнул Резников, добавив, что таким образом, например, живет Швейцария.

Кроме того, министр предположил, что срочная служба стране «больше не нужна».

«Но каждый молодой человек в 18 лет начинает проходить специальные курсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, слаживание. Дальше учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации. Ходить в тир – эта культура должна быть», - сказал Резников.

По словам Резникова, тиры должны работать, чтобы все умели ловко пользоваться огнестрельным оружием.

Министр обороны также подчеркнул, что в Украине нужно завершить реформу, и чтобы население имело право на владение зарегистрированным огнестрельным оружием с прохождением проверок у врачей и правоохранительных органов.

Резников предположил, что, если враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может сопротивляться, «он 10 раз подумает».

Министр также признал, что мобилизационный план пока не выполнен:

«У Генштаба есть потребность. Он ясно знает необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов. Генштаб определяет задачи военным: план и категории специалистов».

Кроме того, Алексей Резников объяснил изменения в выплатах защитникам.

«Мы получали сигналы именно от бойцов о том, что ребята, которые реально на "нуле" и рискующие, получают 100 000 грн. А силы обеспечения, которые в 20-30-40 км не рискуют так своей жизнью, но тоже получают 100 000. Это несправедливо. Параллельно есть военнослужащие, у которых нет даже боевого распоряжения", – сказал он.

Напомним, с 1 февраля дополнительное вознаграждение в 30 000 грн больше не будут выплачиваться тем, кто в тылу. Но военнослужащим, которые находятся в зоне боевых действий, будут дальше насчитывать по 100 000 грн.

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