Споживачі можуть перевірити стан оплати своїх послуг у власному кабінеті, тому слід бути обережними.

Нещодавно деяким українським абонентам почали надходити масові дзвінки з вимогами – їм дзвонять невідомі люди, використовуючи номери українських мобільних операторів, та вимагають сплатити борг, якого насправді немає. Детальну інформацію було надано прес-службою Черкаської міськради.

Шахраї видають себе за співробітників підприємства та наполягають на оплаті неіснуючої заборгованості за теплопостачання на чужих банківських рахунках.

«Черкаситеплокомуненерго» заявляє, що не проводить стягнення заборгованості по телефону. Споживачі можуть перевірити стан оплати своїх послуг в особистому кабінеті, на платіжних квитанціях, на сайті або зателефонувавши до гарячої лінії.

КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» вже звернулося до поліції із заявою про шахрайство.

Звертаємо увагу! Перевірити стан оплати наданих послуг можна:

Особистий кабінет - (cab.tke.ck.ua),

Квитанції за адресою, на сайті Приват24;

Номер гарячої лінії – 0800332151.

Нагадаємо, тарифи на комуналку готуються підвищити: "після закінчення опалювального сезону".

Крім того, повідомлялося, що українці вимагають від влади не допустити підвищення тарифів на електроенергію.

"Недопущення підняття вартості електроенергії для населення. У той час, коли розглядається рішення про експорт електроенергії, Кабмін хоче ухвалити рішення про підвищення тарифів для населення. Прохання залишити вартість для населення без змін", - йдеться у зверненні до президента.

Також Politeka.net писала, що українцям подарують по 20 тисяч до пенсії: хтось може розраховувати на виплати.