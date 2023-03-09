Украинцы требуют от власти не допустить повышения тарифов на электроэнергию.

Петиция с требованием появилась на сайте президента Украины.

"Недопущение поднятия стоимости электроэнергии для населения. В то время, когда рассматривается решение об экспорте электроэнергии, Кабмин хочет принять решение о повышении тарифов для населения. Просьба оставить стоимость для населения без изменений", - говорится в обращении к президенту.

Петиция была опубликована 7 марта и по состоянию на 20:00 8 марта набрала 457 голосов.

Ранее сообщалось, что сейчас рассматриваются различные варианты пересмотра тарифов, в частности, модификацию системы субсидий и разные тарифы в зависимости от объемов потребления.

Потребители как и до войны платят 1,68 за киловатт, но раньше разницу покрывали за счет "Энергоатома" и "Укрэнерго", однако из-за нанесенного ущерба в результате российской агрессии государство вынуждено искать выход из ситуации.

Планируют пересмотреть и тарифы на электричество и для бизнеса.