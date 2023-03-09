Петиция с требованием появилась на сайте президента Украины.
"Недопущение поднятия стоимости электроэнергии для населения. В то время, когда рассматривается решение об экспорте электроэнергии, Кабмин хочет принять решение о повышении тарифов для населения. Просьба оставить стоимость для населения без изменений", - говорится в обращении к президенту.
Петиция была опубликована 7 марта и по состоянию на 20:00 8 марта набрала 457 голосов.
Ранее сообщалось, что сейчас рассматриваются различные варианты пересмотра тарифов, в частности, модификацию системы субсидий и разные тарифы в зависимости от объемов потребления.
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Потребители как и до войны платят 1,68 за киловатт, но раньше разницу покрывали за счет "Энергоатома" и "Укрэнерго", однако из-за нанесенного ущерба в результате российской агрессии государство вынуждено искать выход из ситуации.
Планируют пересмотреть и тарифы на электричество и для бизнеса.
Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".
Кроме того, сообщалось, что весной украинцев ждет "сюрприз" в платежках, тарифы могут измениться: "До апреля...".
Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.