Недавно некоторым украинским абонентам начали поступать массовые звонки с требованиями - им звонят неизвестные люди, используя номера украинских мобильных операторов, и требуют оплатить долг, которого на самом деле нет. Подробная информация была предоставлена пресс-службой Черкасского горсовета.
Мошенники выдают себя за сотрудников предприятия и настаивают на оплате несуществующей задолженности за теплоснабжение на чужих банковских счетах.
«Черкассытеплокоммунэнерго» заявляет, что не проводит взыскание задолженности по телефону. Потребители могут проверить состояние оплаты своих услуг в личном кабинете, на платежных квитанциях, на сайте или позвонив на горячую линию.
КПТМ «Черкассытеплокоммунэнерго» уже обратилось в полицию с заявлением о мошенничестве.
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Обращаем внимание! Проверить состояние оплаты предоставленных услуг можно:
- Личный кабинет - (cab.tke.ck.ua),
- Квитанции по адресу, на сайте Приват24;
- Номер горячей линии - 0800332151.
Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".
Кроме того, сообщалось, что украинцы требуют от власти не допустить повышения тарифов на электроэнергию.
"Недопущение поднятия стоимости электроэнергии для населения. В то время, когда рассматривается решение об экспорте электроэнергии, Кабмин хочет принять решение о повышении тарифов для населения. Просьба оставить стоимость для населения без изменений", - говорится в обращении к президенту.
Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.